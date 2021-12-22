Половина россиян знают пароль от телефона супруга

В исследовании приняли участие россияне старше 18 лет. Оказалось, что 50% респондентов знают пароли и от устройств, и от сервисов, куда часто заходят их близкие люди. При этом 47% сказали о том, что их партнёры тоже знают их пароли, а 43% отметили, что доступ к сервисам вроде Google или iCloud есть у всех членов семьи.

Среди опрошенных 26% смогли бы следить за интернет-активностью своих партнёров только с их разрешения, 49% показывают список контактов, 45% не боятся делиться тем, что делают в соцсетях. Также выяснилось, что 39% опрошенных готовы делиться данными геолокации и текстами сообщений, 18% готовы даже записывать свои телефонные разговоры, если это будет нужно партнёру.