Половина топовых российских компаний не защищены от DDoS-атак

Почти половина из топ-100 компаний по выручке в 2023 году (46%) не имели должной защиты от DDoS-атак на уровне L7, сообщили в компании StormWall. Этот показатель вырос на 16% за год.

DDoS-атаки на уровне L7 нацелены на веб-приложения, когда злоумышленники используют протоколы HTTP или HTTPS, чтобы маскироваться под обычных пользователей. Такие атаки могут вызывать сбои не только на сайте, но и во внутренней сетевой инфраструктуре компании.

Согласно аналитикам, среди крупнейших компаний, не защищённых от атак на уровне L7, больше всего предприятий из энергетической (34%), нефтяной (28%) и производственной (16%) сфер. Также под угрозой оказались ретейлеры (9%), телекоммуникационные (7%) и транспортные (4%) компании. Недостаточно защищены также финансовые организации (2%), что может привести к серьёзным финансовым и репутационным убыткам при атаках.