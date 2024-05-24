«Половой паразитизм» рыб-удильщиков возник из-за глобального потепления

Эти причудливые рыбы, известные своими биолюминесцентными приманками и острыми зубами, обладают уникальной формой размножения под названием «половой паразитизм». В этом случае самец прикрепляется или даже сливается с гораздо более крупной самкой. Новое исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показывает, что эта стратегия возникла в период значительного глобального потепления миллионы лет назад. В тот же период эти рыбы совершили переход в глубокие воды.

Исследователи полагают, что этот переход создал для них обширную новую среду обитания, но также сделал поиск партнеров невероятно сложным. Вероятно, решением проблемы стал половой паразитизм, значительно повысивший успешность спаривания.

Половой паразитизм гарантирует, что самец не потеряет свой шанс на размножение после того, как наконец встретит самку, пишут ученые.

Теперь исследователи планируют изучить эволюционную историю других глубоководных существ, что может открыть еще больше сюрпризов об этом месте.