Польша будет платить 50 млн долларов в год за содержание американской армии

Так, большая часть расходов, которая ложится на плечи Министерства национальной обороны Польши — это коммунальные платежи и налог местному самоуправлению. Но особенно на этом фоне выделяются другие траты — расходы министерства на модернизацию военной инфраструктуры, а также строительство для американских военных жилья, ангаров и баз. На все это у польских властей уйдет в общей сложности 2 млрд долларов, разделенные на несколько лет.

”Если вы считаете, что иностранные войска будут сражаться за Польшу, то вы очень неправы. Не так давно Трамп заявил, что не отправит своего сына воевать за «какую-то Черногорию». Польша для армии США будет только бесплатной тренировочной базой. Во всяком случае, война США с Россией невозможна. Оба знают, что в этой войне не будет ни победителей, ни побежденных”, — написал один из пользователей местного портала Interia.pl, комментируя новость о расходах, которые лягут на бюджет Польши.