Польша неохотно признала, что упавшая ракета была украинской, а не российской

02:05, 17 ноября 2022
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Польша неохотно признала, что упавшая ракета была украинской, а не российскойОб этом заявил президент Польши
Президент Польши Анджей Дуда, комментируя инцидент с падением ракеты С-300 на территории страны заявил, что у него нет каких-либо доказательств, что это была преднамеренная атака со стороны России. Об этом в Twitter сообщила канцелярия президента.
Дуда также заявил, что есть много признаков того, что ракета принадлежит ПВО Украины.
«Ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу», — сообщил Дуда.
Источник фото:Wiadomosci.onet.pl
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
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