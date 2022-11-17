Наука и технологии
02:05, 17 ноября 2022
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Польша неохотно признала, что упавшая ракета была украинской, а не российской

Об этом заявил президент Польши

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя инцидент с падением ракеты С-300 на территории страны заявил, что у него нет каких-либо доказательств, что это была преднамеренная атака со стороны России. Об этом в Twitter сообщила канцелярия президента.

Польша неохотно признала, что упавшая ракета была украинской, а не российской

Дуда также заявил, что есть много признаков того, что ракета принадлежит ПВО Украины.

«Ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу», — сообщил Дуда.

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