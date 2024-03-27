Польша оштрафовала Amazon за обман потребителей

UOKiK выяснил, что Amazon не ясно информировал покупателей о том, что момент покупки не является окончательным заключением договора о продаже, а подтверждение о покупке отправляется покупателям только после отправки информации о фактической отгрузке товара.

Орган также отметил, что информация о возможности отмены заказа может быть предоставлена длительное время после его размещения, что может вызывать недовольство потребителей.

Кроме того, UOKiK обвинил Amazon в использовании дизайнерских элементов, создающих ложное чувство срочности в процессе покупки и вводящих покупателей в заблуждение относительно наличия товара и даты его доставки.

Это решение призвано защитить интересы потребителей и предотвратить негативные последствия, которые могут возникнуть в результате таких практик.