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Наука и технологии
Опубликовано 27 марта 2024, 20:20
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Польша оштрафовала Amazon за обман потребителей

На $8 млн
Amazon был оштрафован в Польше на сумму близкую к $ 8 млн за введение потребителей в заблуждение относительно заключения договоров о покупке на своей онлайн-площадке. Надзорный орган страны, UOKiK, расследовал жалобы на практики продаж Amazon с сентября 2021 года, включая жалобы от покупателей, которые не получили свои покупки. В результате расследования был вынесен штраф, который является заключительным этапом этого процесса.

UOKiK выяснил, что Amazon не ясно информировал покупателей о том, что момент покупки не является окончательным заключением договора о продаже, а подтверждение о покупке отправляется покупателям только после отправки информации о фактической отгрузке товара.

Орган также отметил, что информация о возможности отмены заказа может быть предоставлена длительное время после его размещения, что может вызывать недовольство потребителей.

Кроме того, UOKiK обвинил Amazon в использовании дизайнерских элементов, создающих ложное чувство срочности в процессе покупки и вводящих покупателей в заблуждение относительно наличия товара и даты его доставки.

Это решение призвано защитить интересы потребителей и предотвратить негативные последствия, которые могут возникнуть в результате таких практик.

Источник:Tech Crunch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Польша
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#штраф
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#деньги
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#Amazon