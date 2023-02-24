Польша пообещала передать Украине первые танки Leopard 2 24 февраля

23:54, 24 февраля 2023
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Польша пообещала передать Украине первые танки Leopard 2 24 февраляОб этом заявил президент Польши Дуда
24 февраля президент Польши Анджей Дуда посетил Украину и анонсировал передачу немецких танков Leopard 2.
Фото: Goodfon.com
Германия передала Украине 14 танков, 4 из которых должны отправить уже 24 февраля. При этом Германия разрешила другим странам передавать Украине немецкую военную технику.
Как стало известно, Польша передала Украине первые четыре немецких танка Leopard 2. На какой полигон их отвезли, неизвестно.