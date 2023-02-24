Польша пообещала передать Украине первые танки Leopard 2 24 февраля

Германия передала Украине 14 танков, 4 из которых должны отправить уже 24 февраля. При этом Германия разрешила другим странам передавать Украине немецкую военную технику.

Как стало известно, Польша передала Украине первые четыре немецких танка Leopard 2. На какой полигон их отвезли, неизвестно.