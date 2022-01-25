Польша попросила Америку досрочно продать ей танки Abrams для защиты от России

Польша попросила Америку досрочно продать ей танки Abrams для защиты от РоссииИ та не стала ей отказывать
Американские чиновники заявили, что ускорение продажи, «особенно в условиях, когда Россия наращивает силы вокруг Украины», может стать важным сигналом как для НАТО, так и для Москвы.
Кроме того, помощь в оснащении Польши танком M1A2 поможет вытеснению советской техники в структуре польских сил и, таким образом, повысит оперативную совместимость с силами США и НАТО, одновременно укрепляя американскую промышленную базу.
Сообщается, что первая поставка танков ожидается уже в 2022 году.
Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты увеличат присутствие своих войск в восточных странах-членах НАТО, таких как Польша и Румыния, в сязи с обязательствами перед союзниками. Правда, произойдёт это лишь в том случае, если Россия направит дополнительные силы в Украину.