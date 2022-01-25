Наука и технологии
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Польша попросила Америку досрочно продать ей танки Abrams для защиты от России

И та не стала ей отказывать
Как стало известно, накануне в США выступили с предложением ускорить процесс продажи 250 танков M1A2 Abrams SEPv3 Польше в связи с соответствующей просьбой последней. Якобы с помощью новейшего вооружения страна намерена защититься от России.
Польша попросила Америку досрочно продать ей танки Abrams для защиты от России

Американские чиновники заявили, что ускорение продажи, «особенно в условиях, когда Россия наращивает силы вокруг Украины», может стать важным сигналом как для НАТО, так и для Москвы.

Кроме того, помощь в оснащении Польши танком M1A2 поможет вытеснению советской техники в структуре польских сил и, таким образом, повысит оперативную совместимость с силами США и НАТО, одновременно укрепляя американскую промышленную базу.

Вырезка из предложения республиканской партии США

Сообщается, что первая поставка танков ожидается уже в 2022 году.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты увеличат присутствие своих войск в восточных странах-членах НАТО, таких как Польша и Румыния, в сязи с обязательствами перед союзниками. Правда, произойдёт это лишь в том случае, если Россия направит дополнительные силы в Украину.

Источник: Defense News
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