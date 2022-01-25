Польша попросила Америку досрочно продать ей танки Abrams для защиты от России

Сообщается, что первая поставка танков ожидается уже в 2022 году.

Напомним, что на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты увеличат присутствие своих войск в восточных странах-членах НАТО, таких как Польша и Румыния, в сязи с обязательствами перед союзниками. Правда, произойдёт это лишь в том случае, если Россия направит дополнительные силы в Украину.