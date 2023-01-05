Польша приобрела у США партию танков Abrams

По сообщениям, в сделку входят логистический и учебный пакеты обеспечения. Логистический предполагает передачу запасных частей и расходных материалов, передвижных контейнерных мастерских по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. В учебный пакет входит комплексная подготовка инструкторов, экипажей и технического персонала.

Первые танки из партии поступят на вооружение Войска польского в текущем году. Когда именно, не уточняется.

«Предметом договора, заключённого с американской стороной, является поставка 116 танков M1A1 Abrams, которые будут приспособлены к требованиям вооружённых сил Республики Польша, а также сопутствующей техники, в том числе машин технического обеспечения и машин управления», — сказано сообщении Министерства обороны Польши.