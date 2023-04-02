Польша продаст Украине 100 БТР Rosomak, но оплачивать будут США и Европа

01:12, 02 апреля 2023
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Польша продаст Украине 100 БТР Rosomak, но оплачивать будут США и ЕвропаТакая политика
Telegram-канал Zvezdanews сообщил, что Украина заказала у Польши поставку 100 бронетранспортёров (БТР) Rosomak. При этом оплачивать заказ будут Европа и США.
Фото: Wall.alphacoders.com
Об этом на днях заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
«Украина заказала у Польши 100 бронетранспортёров Rosomak. Об этом заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий, отметив, что оплата за бронетранспортёры пойдёт из европейских средств и американского бюджета, выделенного Украине», — сказано в сообщении.
Источник:Zvezdanews
Автор:Андрей КадуковТеги:
#БТР,
#сша