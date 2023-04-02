Польша продаст Украине 100 БТР Rosomak, но оплачивать будут США и Европа

Об этом на днях заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Украина заказала у Польши 100 бронетранспортёров Rosomak. Об этом заявил журналистам премьер республики Матеуш Моравецкий, отметив, что оплата за бронетранспортёры пойдёт из европейских средств и американского бюджета, выделенного Украине», — сказано в сообщении.