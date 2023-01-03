Польша раскритиковала вооружения, которые западные страны передают Украине

Он рассказал, что, несмотря на непрерывный поток различных видов вооружений, большая часть находится в плохом техническом состоянии. По его словам, украинские военные называют западное оружие «металлоломом и рухлядью».

Тохман отметил, что эта ситуация выгодна как раз Западу — вместо отданного Украине устаревшего и неисправного вооружения страны НАТО будут наполнять опустевшие склады новым и модернизированным оружием.

«Военная помощь с Запада течёт на Украину непрерывным потоком. Следует отметить, что большая часть оружия находится в плохом техническом состоянии. У военной техники много проблем», — отметил Тохман.