Наука и технологии
17:11, 03 января 2023
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Польша раскритиковала вооружения, которые западные страны передают Украине

Об этом рассказал польский журналист

В Польше западное оружие для Украины назвали «металлоломом и рухлядью». Польский журналист Яцек Тохман в своей статье оценил состояние вооружения, которое западные страны поставляют Украине.

Польша раскритиковала вооружения, которые западные страны передают Украине

Фото: Topdaynews.ru

Он рассказал, что, несмотря на непрерывный поток различных видов вооружений, большая часть находится в плохом техническом состоянии. По его словам, украинские военные называют западное оружие «металлоломом и рухлядью».

Тохман отметил, что эта ситуация выгодна как раз Западу — вместо отданного Украине устаревшего и неисправного вооружения страны НАТО будут наполнять опустевшие склады новым и модернизированным оружием.

«Военная помощь с Запада течёт на Украину непрерывным потоком. Следует отметить, что большая часть оружия находится в плохом техническом состоянии. У военной техники много проблем», — отметил Тохман.

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