Польша рассказала, намерена ли она размещать ядерные боеголовки США на своей территории

”Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров”, — заявил представитель Польши. Стоит отметить, что при этом он также рассказал и о том, что страна все еще продолжает поддерживать программу ядерного сдерживания НАТО.

Что интересно, при этом глава оборонного бюро все же напомнил о том, что Россия не отказывается от возможности первой применить тактическое ядерное оружие. Так, по словам Солоха, главной силой, гарантирующей защиту блока НАТО от ядерной атаки, все еще являются США.