Польша срочно закупит у США ударные беспилотники "Жнец"

Как сообщается, Польша купит эти БПЛА в рамках срочной оперативной необходимости, связанной с ситуацией на востоке страны. «Жнец» - средневысотный беспилотник, который может находиться в воздухе до 27 часов, пролетать до 1800 км и нести ракетно-бомбовое вооружение весом до 1361 кг. Какое количество беспилотников купит Польша, пока неизвестно.

«Закупка должна быть произведена в рамках срочной оперативной необходимости в связи с ситуацией на востоке», — говорится в публикации.