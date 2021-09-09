Польша улучшила советский танк Т-72

Наука и технологии
Сегодня в 03:05
Польша улучшила советский танк Т-72Для оборонной выставки
В Польше в рамках оборонной выставки MSPO-2021 представили модернизированную версию советского танка Т-72М1.
Отмечается, что танк получил новый двигатель с цифровой системой запуска, тепловизионную камеру, современные цифровые радиосканеры, новый прибор наблюдения командира – POD-72. Также машина получила обновлённую систему наблюдения с места механика-водителя – вместо штатной советской используется PNK-72.
Отмечается, что в течение контракта, необходимо модернизировать 230 танков Т-72М и Т-72М1.