Польша улучшила советский танк Т-72

Отмечается, что танк получил новый двигатель с цифровой системой запуска, тепловизионную камеру, современные цифровые радиосканеры, новый прибор наблюдения командира – POD-72. Также машина получила обновлённую систему наблюдения с места механика-водителя – вместо штатной советской используется PNK-72.

Отмечается, что в течение контракта, необходимо модернизировать 230 танков Т-72М и Т-72М1.