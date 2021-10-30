Польша закупила в армию американские танки вдобавок к советским и немецким

Сообщается, что в США уже отправлены польские танкисты для обучения на новую технику. Количество танкистов не разглашается, но известно, что они должны стать инструкторами для обучения 250 будущих экипажей «Абрамсов».

По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, польская армия получит «самые современные, проверенные в бою танки», созданные специально для противостояния российской «Армате». Также в Польше заявляют, что американская техника должна стать прикрытием для восточного, правого, фланга НАТО.

При этом в Польше критично оценивают сделку и задают «неудобные» вопросы. Один из них касается того, зачем Польше третий тип танков, если на вооружении уже стоят танки T-72M1/PT-91 и немецкие Leopard 2. В народе даже появилась поговорка: «Вашингтон приказал — Варшава сделала».