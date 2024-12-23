Польская компания подала иск против Google на $568 миллионов

Подразделение Allegro, Ceneo, специализирующееся на сервисах сравнения цен, утверждает, что понесло значительные убытки из-за действий Google. По словам представителей компании, поисковик отдает приоритет своему собственному сервису сравнения цен в результатах поиска, что негативно отразилось на работе Ceneo.

Allegro рассчитывает на компенсацию ущерба, нанесенного бизнесу, и стремится привлечь внимание к проблеме нечестной конкуренции в интернете. В компании подчеркивают, что действия Google нарушают равные условия для участников рынка, создавая преимущество для своих сервисов.