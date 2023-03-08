Польские спецназовцы раскритиковали автомат Grot, который Польша передала ВСУ

Автоматы Grot, которые в отчёте названы карабинами, описываются как очень дефектные. В них в ходе учений было выявлено так много дефектов, что польские военные были вынуждены заявить, что «разнообразие дефектов настолько велико, что оружие должно подвергнуться серьёзным изменениям и модернизации».

Из самых распространённых заявлено о постоянном клине карабина, а на некоторых экземплярах оружия после стрельб не было болтов крепления ствола, пластиковых накладок на рычаге взведения и замков для выдвижения приклада.

Также сообщается о низкой точности стрельбы. По мнению военных, это связано «с большими люфтами крепления ствола, проблемами с прицелом, люфтами на прикладе».

«После совместного учения польских и украинских спецназовцев с автоматами Grot в командование специальных войск поступил отчёт. Польские солдаты перечислили в ней длинный список очень серьёзных проблем с этим оружием. Такие карабины польское оборонное ведомство передало Украине», — сказано в публикации издания Onet.