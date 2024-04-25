Польские ученые раскрыли секрет роста кровеносных сосудов

Опубликовано 25 апреля 2024, 21:51
1 мин.
Польские ученые раскрыли секрет роста кровеносных сосудовЧтобы научиться выращивать их
Польским ученым удалось сделать значительный шаг в выращивании искусственных кровеносных сосудов. Исследование позволит лучше изучать рост кровеносных сосудов и разрабатывать новые лекарства. Кровеносные сосуды необходимы для доставки кислорода и питательных веществ к тканям организма. При повреждении сосудов, например, из-за травмы или рака, ткани начинают отмирать.
© Ferra.ru
Ученые из Польской академии наук вырастили кровеносные сосуды в лабораторных условиях. Они смогли наблюдать за ростом сосудов день за днем в течение двух недель. Исследование показало, что рост сосудов происходит в несколько этапов.
На первом этапе клетки делятся, но не образуют сосудов. Затем следует стадия быстрого роста, когда сосуды удлиняются и ветвятся. Наконец, наступает стадия созревания, когда рост сосудов замедляется. Ученые также обнаружили, что угол ветвления сосудов близок к 72 градусам. Это значение похоже на угол роста кристаллов. Это означает, что рост сосудов может происходить по похожему механизму.
Исследование польских ученых поможет создавать более совершенные искусственные ткани и разрабатывать новые лекарства.