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Наука и технологии
Опубликовано 25 апреля 2024, 21:51
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Польские ученые раскрыли секрет роста кровеносных сосудов

Чтобы научиться выращивать их
Польским ученым удалось сделать значительный шаг в выращивании искусственных кровеносных сосудов. Исследование позволит лучше изучать рост кровеносных сосудов и разрабатывать новые лекарства. Кровеносные сосуды необходимы для доставки кислорода и питательных веществ к тканям организма. При повреждении сосудов, например, из-за травмы или рака, ткани начинают отмирать.
Польские ученые раскрыли секрет роста кровеносных сосудов

© Ferra.ru

Ученые из Польской академии наук вырастили кровеносные сосуды в лабораторных условиях. Они смогли наблюдать за ростом сосудов день за днем в течение двух недель. Исследование показало, что рост сосудов происходит в несколько этапов.

На первом этапе клетки делятся, но не образуют сосудов. Затем следует стадия быстрого роста, когда сосуды удлиняются и ветвятся. Наконец, наступает стадия созревания, когда рост сосудов замедляется. Ученые также обнаружили, что угол ветвления сосудов близок к 72 градусам. Это значение похоже на угол роста кристаллов. Это означает, что рост сосудов может происходить по похожему механизму.

Исследование польских ученых поможет создавать более совершенные искусственные ткани и разрабатывать новые лекарства.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Сосуды
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#наука
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#исследование