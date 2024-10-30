Польское радио отменило эксперимент с ИИ-ведущими

В начале октября станция уволила своих журналистов и представила виртуальных персонажей как новых ведущих. Это вызвало волну протестов по всей стране. Мартин Пулит, редактор радиостанции, заявил, что эксперимент был призван вызвать обсуждение о роли искусственного интеллекта, однако результаты показали, что продолжать его нет смысла. За короткий срок были собраны многочисленные отзывы и мнения.

Пулит отметил, что радиостанция была удивлена эмоциональной реакцией общества на этот эксперимент, и многие обвиняли ее в намерении заменить сотрудников.