Польское радио отменило эксперимент с ИИ-ведущими

Опубликовано 30 октября 2024, 02:151 мин.
Польское радио отменило эксперимент с ИИ-ведущимиИз-за общественного недовольства
Польская радиостанция OFF Radio Krakow объявила о завершении эксперимента с использованием ИИ-ведущих, который начался всего неделю назад. Это решение стало ответом на общественное недовольство и опасения, что искусственный интеллект заменяет людей в журналистике.
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В начале октября станция уволила своих журналистов и представила виртуальных персонажей как новых ведущих. Это вызвало волну протестов по всей стране. Мартин Пулит, редактор радиостанции, заявил, что эксперимент был призван вызвать обсуждение о роли искусственного интеллекта, однако результаты показали, что продолжать его нет смысла. За короткий срок были собраны многочисленные отзывы и мнения.
Пулит отметил, что радиостанция была удивлена эмоциональной реакцией общества на этот эксперимент, и многие обвиняли ее в намерении заменить сотрудников.