Получите, распишитесь: московский суд снова оштрафовал Telegram — на 1 млн рублей

В 2023 году за несоблюдение требований закона к владельцам соцсетей применяются штрафы. На этот раз на Telegram наложили штраф в размере 1 млн рублей.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ в отношении организации Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) - Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.50 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 руб. 00 коп.( одного миллиона рублей)», — сказано в сообщении суда.