Получится ли избавиться от коронавируса навсегда

Такой же позиции придерживается Вадим Покровский, заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН. Он считает, что в скором времени мы сможем победить пандемию, хотя и не отрицает появления новых штаммов.



В сентябре этого гожа Альтштейн предупреждал о росте числа зараженных коронавирусом в России. Все из-за того, что граждане неохотно прививаются и плохо соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, отмечал он, повышенный шанс заболеть это норма для холодных сезонов года.



Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.