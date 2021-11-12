Получится ли избавиться от коронавируса навсегда

Получится ли избавиться от коронавируса навсегдаПо мнению вирусологов
Врач считает, что активная кампания по вакцинации населения в 2022 году позволит серьезно замедлить распространение COVID-19, и эпидемия уже станет сезонной.
Но вообще вирус с нами останется навсегда. Штаммы могут появиться, но, скорее всего, они будут менее патогенными и не сильно отличаться от дельты.
Такой же позиции придерживается Вадим Покровский, заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН. Он считает, что в скором времени мы сможем победить пандемию, хотя и не отрицает появления новых штаммов.
В сентябре этого гожа Альтштейн предупреждал о росте числа зараженных коронавирусом в России. Все из-за того, что граждане неохотно прививаются и плохо соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, отмечал он, повышенный шанс заболеть это норма для холодных сезонов года.
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