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Получится ли избавиться от коронавируса навсегда

По мнению вирусологов
Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи описал возможный сценарий развития пандемии коронавируса в России.
Получится ли избавиться от коронавируса навсегда

Врач считает, что активная кампания по вакцинации населения в 2022 году позволит серьезно замедлить распространение COVID-19, и эпидемия уже станет сезонной.

Но вообще вирус с нами останется навсегда. Штаммы могут появиться, но, скорее всего, они будут менее патогенными и не сильно отличаться от дельты.

Анатолий Альтштейн
Профессор вирусологии

Такой же позиции придерживается Вадим Покровский, заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН. Он считает, что в скором времени мы сможем победить пандемию, хотя и не отрицает появления новых штаммов.

В сентябре этого гожа Альтштейн предупреждал о росте числа зараженных коронавирусом в России. Все из-за того, что граждане неохотно прививаются и плохо соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, отмечал он, повышенный шанс заболеть это норма для холодных сезонов года.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Газета.ру
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