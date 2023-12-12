Полупроводниковая промышленность в США стоклнулась с экологическим противостоянием

Крупные игроки, такие как Micron Technology, Intel и TSMC, обещают инвестировать в США 195 миллиардов долларов, но предложенные исключения из стандартных экологических разрешений были недавно отклонены республиканцами в Палате представителей.

Раймондо подчеркивает актуальность проблемы «национальной безопасности», призывая найти тонкий баланс между проблемами климата и стратегическими целями.

Принятый Министерством торговли закон о чипах, предусматривающий выделение 100 миллиардов долларов на укрепление отечественного производства, может столкнуться с трудностями, поскольку экологические риски, связанные с полупроводниковыми заводами, включая значительное потребление воды и энергии, вызовут пристальное внимание со стороны регулирующих органов.

Зеленая дилемма полупроводникового сектора становится полем битвы за национальные интересы и экологическую ответственность в США.