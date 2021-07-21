Полынь оказалась эффективным средством от COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 17:09
Полынь оказалась эффективным средством от COVID-19Ее вещества подавляют коронавирус
В издании Scientific Reports появились результаты научной работы ученых из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка, в рамках которой была выявлена польза полыни при коронавирусе.
Так, специалисты в рамках лабораторных исследований пришли к выводу, что вещества, которыми богата полынь, могут подавлять коронавирус. Отмечается, что соответствующие испытания проводились на человеческих клетках. В частности, исследователи проверили влияние на них артемизинина, его производных — артесуната и артеметера, — а также экстракта Artemusua annua (полыни однолетней).
Благодаря научной работе было установлено, что все изученные соединения эффективно подавляют COVID-19 в клеточных линиях, в том числе в легких. Самым эффективным, в свою очередь, была назван артесунат.