Полынь оказалась эффективным средством от COVID-19

Так, специалисты в рамках лабораторных исследований пришли к выводу, что вещества, которыми богата полынь, могут подавлять коронавирус. Отмечается, что соответствующие испытания проводились на человеческих клетках. В частности, исследователи проверили влияние на них артемизинина, его производных — артесуната и артеметера, — а также экстракта Artemusua annua (полыни однолетней).

Благодаря научной работе было установлено, что все изученные соединения эффективно подавляют COVID-19 в клеточных линиях, в том числе в легких. Самым эффективным, в свою очередь, была назван артесунат.