Полёт корабля Starliner к МКС снова отменили за три минуты до старта

Опубликовано 02 июня 2024, 01:59
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Полёт корабля Starliner к МКС снова отменили за три минуты до стартаВозможно, возникли проблемы с заправкой
Стало известно, что компания Boeing снова отменила разрекламированный первый лётно-испытательный запуск пилотируемой миссии к МКС. Корабль должен был стартовать 1 июня около полудня.
© Boeing
Но за три минуты до старта запуска был отменён, о чём также стало понятно из прямой трансляции на YouTube. Starliner должен был стартовать с мыса Канаверал, к МКС его должен был доставить носитель Atlas-V компании United Launch Alliance (ULA). Через двое суток после запуска капсула с экипажем Starliner должна была пристыковаться к МКС.
Причины отмены запуска не раскрываются. Отмечается, что по некоторой информации перед запуском возникли сложности с заправкой второй ступени Centaur ракеты Atlas-V.