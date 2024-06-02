Полёт корабля Starliner к МКС снова отменили за три минуты до старта

Но за три минуты до старта запуска был отменён, о чём также стало понятно из прямой трансляции на YouTube. Starliner должен был стартовать с мыса Канаверал, к МКС его должен был доставить носитель Atlas-V компании United Launch Alliance (ULA). Через двое суток после запуска капсула с экипажем Starliner должна была пристыковаться к МКС.

Причины отмены запуска не раскрываются. Отмечается, что по некоторой информации перед запуском возникли сложности с заправкой второй ступени Centaur ракеты Atlas-V.