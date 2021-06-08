Полёт на электрическом реактивном ранце попал на видео

Но команда инженеров из Австралии разработали альтернативную технологию. Они изобрели двухвинтовую электрическую модель — Copterpack. И именно на нём совершил свой первый полёт владелец новинки, пишет SlashGear.

Практически сразу же после того, как произошло это событие, в сети появилось видео с самим полётом. Стоит отметить, что на нём пилот уверенно отрывается от поверхности, поднимается на довольно большую высоту над пляжем, после чего совершает крайне уверенные манёвры в разные стороны.

Заканчивается «шоу» мягкой посадкой.