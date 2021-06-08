Полёт на электрическом реактивном ранце попал на видео

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Полёт на электрическом реактивном ранце попал на видеоВыглядит как «привет» из научно-фантастического фильма
Человечество не первый век пытается придумать портативный способ взмыть в небо. Последние несколько лет различные изобретатели делают упор на реактивные ранцы. Главным их минусом можно назвать двигатель внутреннего сгорания, что не очень экологично.
Но команда инженеров из Австралии разработали альтернативную технологию. Они изобрели двухвинтовую электрическую модель — Copterpack. И именно на нём совершил свой первый полёт владелец новинки, пишет SlashGear.
Практически сразу же после того, как произошло это событие, в сети появилось видео с самим полётом. Стоит отметить, что на нём пилот уверенно отрывается от поверхности, поднимается на довольно большую высоту над пляжем, после чего совершает крайне уверенные манёвры в разные стороны.
Заканчивается «шоу» мягкой посадкой.