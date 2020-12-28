Полёт неизвестного пилота реактивного ранца случайно попал на видео

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте Sling Pilot Academy. В нём можно заметить, как неустановленное лицо летит на высоких скоростях недалеко от Международного Аэропорта Лос-Анджелеса. Чуть позже стало известно, что пилот, заснявший всё это, летел на высоте около 1 км, при этом «человек с ранцем» летел примерно на одном уровне с самолётом.

Стоит отметить, что в сети появилось немало экспертов, настроенных достаточно скептично относительно случившегося. Часть из них заявляет, что на видео — вовсе не человек с ранцем, а беспилотник, сделанный таким образом, чтобы быть максимально похожим на человека с реактивным устройством для полётов. Так это или нет — пока что неизвестно, т.к. никто не взял на себя ответственность за случившееся.