Полёт России на Луну перенесли на 2022 год

Сообщается, что перенос полета на Луну связан с необходимостью осуществить дополнительные работы с космическим аппаратом. Напомним, что в рамках проекта «Луна-25» предполагалось изучение поверхности Луны в околополярной области и испытание технологии мягкой посадки. Запуск в космос ожидался в октябре 2021 года, однако впоследствии его решили перенести на май следующего года.

В рамках дополнительных работ специалисты проверят надежность всех узлов и агрегатов.

“Переход на второе "пусковое окно" вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки "Луны-25" в условиях, максимально приближенных к космическому пространству, которые можно провести на Земле”, — объявили в «Роскосмосе».