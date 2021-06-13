Полёт в космос вместе с основателем Amazon оценили в 28 миллионов долларов

Наука и технологии
Сегодня в 11:02
Полёт в космос вместе с основателем Amazon оценили в 28 миллионов долларовЗакончился финальный этап соответствующего аукциона
Blue Origin закончила аукцион по продаже билета на грядущий полёт космического корабля компании. Миссия, в которой в том числе примет участие основатель Amazon Джефф Безос, стартует уже 20 июля.
Итоговая цена билета — 28 миллионов долларов, пишет TechCrunch. Финальная ставка была сделана во время мероприятия, в котором приняло участие 7,6 тыс зарегистрированных участника. География события составила 159 стран.
Напомним, что процесс продажи билета на полёт проходил в три этапа. Первым был слепой аукцион. Затем состоялся открытый асинхронный аукцион с максимальной ставкой, размещаемой на веб-сайте компании. Финальный же этап проходил в виде живого аукциона, в рамках которого ставки были сильно повышены в сравнении со вторым.