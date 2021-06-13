Полёт в космос вместе с основателем Amazon оценили в 28 миллионов долларов

Итоговая цена билета — 28 миллионов долларов, пишет TechCrunch. Финальная ставка была сделана во время мероприятия, в котором приняло участие 7,6 тыс зарегистрированных участника. География события составила 159 стран.

Напомним, что процесс продажи билета на полёт проходил в три этапа. Первым был слепой аукцион. Затем состоялся открытый асинхронный аукцион с максимальной ставкой, размещаемой на веб-сайте компании. Финальный же этап проходил в виде живого аукциона, в рамках которого ставки были сильно повышены в сравнении со вторым.