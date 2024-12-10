Полёты на РОС ограничат до 11 месяцев из-за радиации

Российские эксперты считают, что пилотируемые миссии на новую орбитальную станцию, РОС не должны превышать 11 месяцев из-за повышенного уровня радиации на полярной орбите. Владимир Соловьёв, генконструктор РКК «Энергия», отметил, что доза радиации в таких условиях может возрастать в 10 раз при солнечных вспышках, но остаётся в пределах допустимых норм. Эта мера направлена на обеспечение безопасности экипажа, особенно учитывая более сложные радиационные условия на полярной орбите по сравнению с орбитой МКС.

Развёртывание РОС планируется начать в 2027 году, и станция будет располагаться на орбите с наклонением 97 градусов. Такой выбор орбиты позволит вести наблюдение за всей территорией России и стратегически важным Северным морским путём, что невозможно с текущего сегмента МКС. В целях защиты от радиации модули станции оснастят специальными экранами, а также предусмотрено, что РОС сможет работать в беспилотном режиме в периоды отсутствия экипажа.

Соловьёв добавил, что работа на РОС станет подготовкой к будущим экспедициям к Луне и Марсу, где радиационные риски ещё выше. Для оценки радиационной обстановки в 2025 году планируется запуск спутника «Бион-М» № 2, который проведёт необходимые исследования. Кроме того, такие миссии помогут накопить опыт работы в условиях, схожих с дальним космосом, и улучшить системы защиты экипажа и оборудования.