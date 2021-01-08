Полюса Марса смещаются из-за необъяснимого колебания

Что интересно, изначально подобные колебания наблюдались лишь на Земле. Именно в честь Сета Чендлера, учёного, открывшего их в 1981, они и получили своё название. При этом на нашей планете отклонение полюсов составляет 15 метров за 433 дней, передаёт Hi-Tech Mail.ru. Несмотря на то, что явление было обнаружено ещё в XIX веке, науке до сих пор неизвестна природа её происхождения.

На данный момент специалисты считают, что колебания Чендлера на Марсе вызваны изменением атмосферного давления. Но учитывая, что они продолжают анализировать результаты исследования, возможно, в ближайшее время будет выдвинута новая теория.