Пользователь подделал документы о смерти главы Instagram и заблокировал его аккаунт

Об инциденте стало известно благодаря изданию Motherboard. Сообщается, что мошенник, для взлома главы Instagram на его платформе, использовал опцию мемориализации — она необходима для заморозки профиля умершего пользователя. Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо направить в службу поддержки обращение с определенным списком документов, подтверждающих смерть пользователя, после чего его профиль блокируют, оставляя уведомление о мемориализации профиля.

Мошенник же направил в службу поддержки Instagram фейковый некролог и по какой-то причине им этого было достаточно для блокировки страницы главы соцсети. Помимо прочего в качестве подтверждения он приложил скриншот переписки с сотрудниками Instagram.