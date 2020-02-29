Пользователь разблокировал смартфон отрезанным пальцем

Виноградов сообщил, что нескольким ранее его отец лишился пальца, отпечаток которого был заблаговременно вбит в базу смартфона Elephone S8 для разблокировки устройства дактилоскопическим датчиком. Отрезанную конечность было решено убрать в морозильник, что и сподвигло пользователя на необычный эксперимент.

По словам пользователя, разблокировать устройство отрезанным пальцем с первого раза не получилось, поскольку, вероятно, он был слишком заморожен. Так, молодой человек решил окунуть палец в теплую воду, доведя его таким образом до комнатной температуры, что и позволило в конечном итоге разблокировать Elephone S8. Для доказательства того, что отрезанным пальцем действительно можно разблокировать смартфон, Виноградов записал и опубликовал соответствующее видео.