Пользователь «умного» кольца Samsung Ring пожаловался на зажатие пальца

В соцсетях блогер сообщил, что батарею кольца раздуло на фоне разрядки. Проблема случилась перед вылетом, что вынудило его отменить поездку и обратиться за медицинской помощью. Попытки снять кольцо с помощью воды и мыла не увенчались успехом.

Причиной дискомфорта стала разбухшая батарейка, которая застряла внутри титанового корпуса и не могла выйти наружу, оказывая сильное давление на палец. В больнице персонал использовал лёд и специальную смазку для безопасного извлечения кольца. При этом они обнаружили, что внутренние компоненты устройства деформировались, а пластиковые элементы частично отделились от корпуса.

Случай с Ротаром не единственный. Ранее на Reddit сообщали о подобных проблемах с аккумуляторами в Galaxy Ring, хотя они были менее серьёзными. Однако, проблема всё же малочисленная. Сам Ротар решил в будущем избегать использования подобных устройств.