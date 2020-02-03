Пользователь "взломал" Google Maps, создав пробку при помощи 99 смартфонов

Так, обычный пользователь по имени Саймон Векерт разработал крайне простую, но от этого не менее гениальную схему, благодаря которой можно “взломать” приложение Google Maps. Для этого достаточно лишь “загрузить” в тележку 99 смартфонов, после чего проехать с ней по дороге со скоростью движения пешехода. По итогу приложение Google примет тележку со смартфонами за медленно движущийся трафик и обновит информацию на картах, добавив, что на дороге появилась новая пробка.

Видео с демонстрацией работы своего “взлома” Векерт опубликовал на YouTube. Вполне вероятно, что в ближайшее время поисковый гигант выпустит обновление, в котором исправит недочет, выявленный обычным пользователем.