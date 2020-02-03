Наука и технологии
Сегодня 10:45
Пользователь "взломал" Google Maps, создав пробку при помощи 99 смартфонов
Все гениальное просто
Пробки на дорогах — одна из самых больших проблем современных мегаполисов, из-за чего множество различных картографических приложений предлагают функцию по демонстрации ситуации на дорогах в режиме реального времени. Как оказалось, данную систему не так уж и сложно обмануть.
Так, обычный пользователь по имени Саймон Векерт разработал крайне простую, но от этого не менее гениальную схему, благодаря которой можно “взломать” приложение Google Maps. Для этого достаточно лишь “загрузить” в тележку 99 смартфонов, после чего проехать с ней по дороге со скоростью движения пешехода. По итогу приложение Google примет тележку со смартфонами за медленно движущийся трафик и обновит информацию на картах, добавив, что на дороге появилась новая пробка.
Видео с демонстрацией работы своего “взлома” Векерт опубликовал на YouTube. Вполне вероятно, что в ближайшее время поисковый гигант выпустит обновление, в котором исправит недочет, выявленный обычным пользователем.