Пользователей «Госуслуг» заставят сдавать отпечатки пальцев

Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, подчинённое ему ведомство сделает «большой разворот по внедрению биометрии». Вход в сервис «Госуслуги» будет осуществляться на основе биометрических данных пользователей для большей защищённости учётных записей.

«Я надеюсь, что нам удастся уже скоро согласовать с коллегами, нашими регуляторами в сфере информационной безопасности, возможность использования, например, биометрической идентификации при авторизации на „Госуслугах“ как второй фактор, который позволяет гарантировать большую безопасность наших учётных записей», — рассказал Шадаев.