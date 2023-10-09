Пользователей Wildberries обяжут подтверждать некоторые заказы с помощью биометрии

Wildberries, популярный интернет-магазин, готовится предоставить дополнительную функцию безопасности для своих клиентов. Скоро они смогут подтверждать свои заказы с использованием технологий Touch ID и Face ID. Это поможет избежать недоразумений, связанных с случайными заказами, сделанными другими членами семьи или посторонними лицами.

Wildberries внедряет эту функцию, чтобы родители не оказались в неловкой ситуации перед своими детьми, которые могут случайно сделать заказ. Они упомянули случай, когда ребёнок оформил заказ на 250 000 рублей.

Эта новая опция будет доступна в приложении Wildberries в течение месяца. Пользователи смогут выбрать, хотят ли они использовать её или нет. Они смогут подтверждать свои заказы с помощью пин-кода или технологий Touch ID и Face ID, в зависимости от их предпочтений.