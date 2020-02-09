Наука и технологии
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Пользователей Windows 7 лишили возможности выключить компьютер
Microsoft умеет удивлять
Напомним, что ранее многие пользователи Windows 7 жаловались на то, что финальное обновление операционной системы, выпущенное в январе, превращает обои компьютера в черный фон. Сейчас же, выявилась новая массовая проблема.Так, пользователей Windows 7 лишили возможности выключить компьютер.
Сообщается, что при попытке перезагрузить или выключить компьютеры многие пользователи сталкиваются с уведомлением об ошибке с текстом “You don’t have permission to shut down this computer”, что в переводе на русский язык означает “У вас нет прав на выключение этого компьютера”.
На данный момент представители Microsoft так и не установили причины возникновения необычной ошибки. В сети же полагают, что новая проблема связана с неправильным функционированием управления учетными записями в групповой политике.