Пользователи Android Messages смогут использовать ИИ Gemini прямо в приложении

Gemini в Messages способен выполнять базовые задачи, такие как написание сообщений и помощь в планировании событий, или просто вести беседу, если вам скучно. Эта функция все еще находится в бета-версии и на данный момент доступна только пользователям англоязычной версии Messages, говорит Google.

Android Auto тоже получит улучшение от искусственного интеллекта, которое поможет снизить отвлечение от сообщений во время движения. Если групповой чат заслоняет ваш телефон сообщениями или кто-то присылает вам большие объемы текста, Android Auto автоматически суммирует сообщения и прочитывает вам их более краткую версию. Он также предложит варианты ответов и действий на основе сообщений, чтобы вы могли ответить одним нажатием и сконцентрироваться на вождении.

Google также анонсировала новые функции доступности для Android на MWC, включая AI-генерацию подписей к изображениям в приложении Lookout. Оно сможет создавать описания для изображений, найденных в Интернете или полученных в сообщениях, и читать их пользователю вслух. Функция будет доступна на английском языке, но будет внедряться по всему миру постепенно.