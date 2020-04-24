Пользователи Android смартфонов смогут включать живые субтитры во время телефонных разговоров

Стоит отметить, что данная опция ранее была внедрена в фирменные смартфоны компании, в частности она доступна на Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3, Pixel 2, а позднее она появилась и на Samsung Galaxy S20, OnePlus 7T и OnePlus 8. Однако сейчас стало известно, что получить ее смогут и пользователи Android смартфонов, что обеспечит их возможностью включать живые субтитры во время телефонных разговоров.

Об этом стало известно благодаря опубликованной инсайдерами популярного сообщества разработчиков XDA Developers информации. Так, участники сообщества обнаружили признаки внедрения данной функции в коде актуальной третьей превью-версии Android 11.