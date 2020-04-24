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Пользователи Android смартфонов смогут включать живые субтитры во время телефонных разговоров
Речь о функции Live Captions
Напомним, что еще в прошлом году корпорация Google представила общественности функцию Live Captions, которая подразумевает автоматическую генерацию субтитров. Сейчас же стало известно, что включать живые субтитры смогут и пользователи Android смартфонов, причем прямо во время телефонных разговоров.
Стоит отметить, что данная опция ранее была внедрена в фирменные смартфоны компании, в частности она доступна на Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3, Pixel 2, а позднее она появилась и на Samsung Galaxy S20, OnePlus 7T и OnePlus 8. Однако сейчас стало известно, что получить ее смогут и пользователи Android смартфонов, что обеспечит их возможностью включать живые субтитры во время телефонных разговоров.
Об этом стало известно благодаря опубликованной инсайдерами популярного сообщества разработчиков XDA Developers информации. Так, участники сообщества обнаружили признаки внедрения данной функции в коде актуальной третьей превью-версии Android 11.