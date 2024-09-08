Пользователи «Авто.ру» смогут бесплатно получить отчёт о подержанных авто

Портал «Авто.ру» теперь позволяет россиянам бесплатно получать полную историю подержанных автомобилей, что стало отличной новостью для тех, кто хочет купить машину. Представители «Яндекса», владельца «Авто.ру», сообщили, что теперь не нужно платить за отчёты об автомобилях, которые раньше могли значительно увеличить расходы на покупку.

Чтобы получить бесплатный отчёт, нужно сначала позвонить владельцу машины. Только после этого вы сможете скачать необходимую информацию без ввода данных для оплаты. Интересно, что ограничений по количеству бесплатных отчётов нет, но информация станет доступной всего на 20 минут после завершения разговора с продавцом.

Отчёты содержат важные данные о машине, включая количество владельцев, историю обслуживания, ДТП и пробег. Это помогает избежать покупки автомобиля, который выглядит привлекательно, но на самом деле имеет проблемы. По результатам опроса «Яндекса», более 70% респондентов считают такие отчёты важными для принятия решения о покупке. Если вы хотите получить отчёт о машине в автосалоне, процесс аналогичен: просто позвоните дилеру, и после минуты общения информация будет доступна.