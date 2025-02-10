Пользователи электросамокатов в Москве будут авторизовываться через mos.ru

Городские власти и операторы кикшеринга продолжают развивать культуру ответственного вождения. Интеграция с порталом mos.ru позволит точнее подтверждать возраст пользователей и эффективнее отслеживать нарушения правил безопасности. Хотя, по данным сервиса Whoosh, менее 1% пользователей нарушают ПДД, даже один случай опасного вождения может привести к серьезным последствиям.

На первых пяти поездках клиентам кикшеринга разрешат авторизоваться любым способом. Но начиная с шестой аренды, учетная запись на mos.ru станет обязательной. Уже зарегистрированные пользователи Whoosh смогут привязать свой профиль к аккаунту на портале, а новые клиенты получат этот способ авторизации в качестве приоритетного.

Как отмечают операторы, подавляющее большинство москвичей уже активно пользуются mos.ru, поэтому процесс интеграции пройдет без затруднений. Те, у кого аккаунта еще нет, смогут создать его через другие государственные сервисы или банки.

Юлия Камойлик, директор по коммуникациям Whoosh, подчеркнула, что новая мера — это важный шаг в развитии городской микромобильности. По ее словам, авторизация через mos.ru позволит операторам точнее устанавливать личность и возраст пользователей, что повысит ответственность арендаторов. Также это поможет в работе с нарушителями, особенно если по их вине произошли инциденты.