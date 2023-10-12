Пользователи ИИ-платформы Kandinsky получили возможность генерировать видеоролики

Чтобы сгенерировать видео, нужно ввести текстовое описание того, что хочется увидеть в результате. Затем бот предложит 16 вариантов анимации сцены, далее нейросеть сгенерирует анимированный ролик.

Можно придумать три описания, чтобы сгенерировать составные сцены: в результате нейросеть создаст анимационный «мини-фильм». Для каждой сцены доступна своя механика анимации.

Пользователи, у которых нет приглашения, но желающие опробовать возможности Kandinsky 2.2 уже сейчас, могут оставить заявку в Telegram-боте «Video-Kandinsky».

На каждый промт генерируется видео длительностью 4 секунды с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640×640 пикселей, пользователям могут применить 16 эффектов анимации.‌‌‌‌