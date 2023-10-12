Пользователи ИИ-платформы Kandinsky получили возможность генерировать видеоролики

Пользователи ИИ-платформы Kandinsky получили возможность генерировать видеороликиВ результате можно получить видео в режиме анимации
Нейросеть «Сбера» Kandinsky научилась генерировать анимационные видеоролики. В основе нейросети лежит модель Kandinsky 2.2. Наиболее активные пользователи платформы начали получать приглашения на тестирование сервиса.
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Чтобы сгенерировать видео, нужно ввести текстовое описание того, что хочется увидеть в результате. Затем бот предложит 16 вариантов анимации сцены, далее нейросеть сгенерирует анимированный ролик.
Можно придумать три описания, чтобы сгенерировать составные сцены: в результате нейросеть создаст анимационный «мини-фильм». Для каждой сцены доступна своя механика анимации.
Пользователи, у которых нет приглашения, но желающие опробовать возможности Kandinsky 2.2 уже сейчас, могут оставить заявку в Telegram-боте «Video-Kandinsky».
На каждый промт генерируется видео длительностью 4 секунды с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640×640 пикселей, пользователям могут применить 16 эффектов анимации.