Пользователи iPhone смирились с отсутствием Apple Pay и перешли на платёжные стикеры

23:54, 02 февраля 2023
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Пользователи iPhone смирились с отсутствием Apple Pay и перешли на платёжные стикерыОни легко заменяет западные системы
В России растёт спрос на платёжные стикеры — специальные наклейки с встроенными в них NFC-чипами для проведения бесконтактной оплаты.
Фото: Devsday.ru
Таким образом происходит замена западных платёжных решений на фоне санкций. И это хороший выход для пользователей iPhone, оставшихся без Apple Pay.
Стикер достаточно наклеить на смартфон, чехол и даже на устройства без функций бесконтактной оплаты. Благодаря NFC-чипам стикеры работают независимо от других гаджетов.