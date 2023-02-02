Пользователи iPhone смирились с отсутствием Apple Pay и перешли на платёжные стикеры

Таким образом происходит замена западных платёжных решений на фоне санкций. И это хороший выход для пользователей iPhone, оставшихся без Apple Pay.

Стикер достаточно наклеить на смартфон, чехол и даже на устройства без функций бесконтактной оплаты. Благодаря NFC-чипам стикеры работают независимо от других гаджетов.