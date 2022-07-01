Пользователи компьютеров начали терять интерес к Windows 11

Вероятно, это говорит о потере интереса к этой системе. Самой популярной остаётся Windows 10 N21U, аудитория которой составляет 35%, на втором месте Windows 10 M21U — 26,4%, Windows 11 занимает третье место: стабильная версия — 19,7%, тестовая — 0,7%. Сейчас её доля — 23%.

Эксперты считают, что это связано с завышенными технические требованиями этой ОС — у большинства пользователей компьютеры не соответствуют характеристикам системы. И пока эти люди не купят новые компьютеры, Windows 11 так и останется не самой популярной.