Пользователи компьютеров начали терять интерес к Windows 11

Сегодня в 22:01
1 мин.
Пользователи компьютеров начали терять интерес к Windows 11Эта система на третьем месте
Издание XDA Developers со ссылкой на отчёт исследовательской фирмы AdDuplex рассказало, что доля Windows 11 среди других операционных систем Microsoft растёт не так быстро по сравнению с ними.
Вероятно, это говорит о потере интереса к этой системе. Самой популярной остаётся Windows 10 N21U, аудитория которой составляет 35%, на втором месте Windows 10 M21U — 26,4%, Windows 11 занимает третье место: стабильная версия — 19,7%, тестовая — 0,7%. Сейчас её доля — 23%.
Эксперты считают, что это связано с завышенными технические требованиями этой ОС — у большинства пользователей компьютеры не соответствуют характеристикам системы. И пока эти люди не купят новые компьютеры, Windows 11 так и останется не самой популярной.
Источник:XDA Developers
Автор:Андрей КадуковТеги: