Пользователи массово отказались переплачивать за ИИ-функции в компьютерных комплектующих

Пользователи массово отказались переплачивать за ИИ-функции в компьютерных комплектующихПоэтому вендоры нацелены на мобильный рынок
Однако, как показывает статистика, пользователи не готовы переплачивать за эти нововведения.
Опрос, проведенный на форуме TechPowerUp, выявил, что 84% участников не намерены доплачивать за компоненты с поддержкой ИИ.
Из более чем 26 тыс респондентов лишь 7% выразили готовность тратить дополнительные средства на такие функции, а 9% не смогли определиться с ответом.
Это свидетельствует о скептическом отношении потребителей к внедрению ИИ в компьютерные комплектующие.
Пользователи предпочитают традиционные улучшения производительности и эффективности, вместо увеличения стоимости за счет ИИ-опций.
Возможно, именно поэтому производители фокусируются на интеграции искусственного интеллекта в мобильные устройства, где такие функции могут быть более востребованы среди широкой аудитории.