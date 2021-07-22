Пользователи Mastercard смогут расплачиваться криптовалютой везде, где принимают карту

Сообщается, что Mastercard уже запустила соответствующую тестовую программу для банков и криптовалютных организаций. Известно, что участниками проекта стали партнеры Mastercard, в числе которых Evolve Bank & Trust, Paxos Trust Company и Circle

“Сегодня, когда люди хотят потратить криптовалюту, например, биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum или Litecoin, они вынуждены рассчитываться в сети Mastercard традиционными фиатными деньгами. Сотрудничество Mastercard с Evolve, Paxos и Circle решит эту проблему для игроков во всей отрасли”, — поделились мнением представители системы.

В начале июля президент Mastercard Europe сообщил, что Россия заняла первое место по оплате покупок с телефонов.