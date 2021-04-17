Пользователи начали жаловаться на "синий экран смерти" после планового обновления Windows 10

Отметим, что для Windows 10 версий 20H2 и 2004 данное обновление скачивается под маркировкой KB5001330. Оно было выпущена с целью исправить более сотни различных дыр безопасности. Кроме того, его задачей стояло устранить проблему с принтерами и заменить браузер Microsoft Edge Legacy на более новый Microsoft Edge, построенный на базе Chromium.

Ряд пользователей и вовсе не могут скачать обновления ввиду ошибки 0x800f0984, 0x800f081f или 0x800f0922. Однако некоторым скачавшим его повезло еще меньше - происходят сбои в играх, видео воспроизводятся с подлагиваниями, а также проседает частота кадров в секунду. Более того, некоторые пользователи отмечали сбои в авторизации и “синий экран смерти”.