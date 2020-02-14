Пользователи научились получать новые апдейты Windows 7, даже после прекращения поддержки

Так, корпоративные пользователи все еще могут продлить поддержку Windows 7, аж до января 2023 года, для чего им просто-напросто надо заплатить определенную сумму — 25 долларов за каждый компьютер в первый год и от 50 до 100 долларов в будущем. В итоге, обычные пользователи решили воспользоваться возможностями, которые дает корпоративная версия Windows 7, но только во благо себе самим. Для этого достаточно лишь установить специальный патч BypassESU, после чего выполнить еще небольшой ряд определенных действий.

На момент написания данного материала, как ни странно, лазейка продолжает работать. Как скоро Microsoft возьмется за нее и решить закрыть — неизвестно. В любом случае, учитывая, что описанный выше метод работает даже после экстренного февральского обновления, вполне вероятно, что технологический гигант просто-напросто не станет бороться с подобным “взломом”,