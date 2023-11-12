Пользователи «Одноклассников» и ВК стали самыми активными в социальных сетях

Россияне активно используют социальные сети, причём «Одноклассники» и «ВКонтакте» лидируют в популярности, занимая первое и второе места соответственно. Эти платформы используются 72% и 50% населения соответственно, в то время как Instagram* занимает третье место среди российских пользователей (27%). Эти данные получены из исследования «Бери Заряд!» с участием 2000 человек старше 18 лет.

Важно отметить, что предпочтения в социальных сетях различаются в зависимости от возраста. Молодёжь от 18 до 34 лет активно использует «ВКонтакте» и Instagram*, в то время как люди старше 55 лет предпочитают «Одноклассники» и «ВКонтакте». Женщины чаще делятся контентом в Instagram*, TikTok и «ВКонтакте», в то время как мужчины предпочитают YouTube.

Около 37% россиян проводят в социальных сетях от 1 до 3 часов в день, и ещё 23% тратят от 3 до 5 часов на эти платформы. Тем не менее, 10% респондентов используют соцсети практически весь день. Интересно, что 6% населения страны вообще не ведут аккаунты в социальных сетях.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена