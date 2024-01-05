Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с мошенничеством через промоподписки

При попытке оформить подписку на онлайн-кинотеатр через сторонние сайты им предлагают курсы от "инфоцыган", отметил эксперт.

Перенаправленные на сайт курсов, пользователи, не замечая, вводят свои данные и оплачивают символическую сумму 1 рубля за промоподписку. Однако вместо ожидаемого онлайн-кинотеатра им приходит подписка на обучение по криптовалюте.

По словам представителя "Иви", хотя компания знакома с подобными случаями, лишь 15 из более чем 200 тыс. обращений пользователей к службе поддержки касались этого мошенничества. Он подчеркнул, что масштабы проблемы не столь значительны, но влияют на всю индустрию онлайн-кинотеатров.